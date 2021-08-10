В Латвии разрешили применять силу и спецсредства против людей, незаконно перешедших границу с Белоруссией

Нелегалов будут возвращать назад. Помогать пограничникам будут Вооруженные силы и полиция балтийской республики, сообщает интернет-портал Delfi.

Правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации в ряде районов на границе с Белоруссией. Оно будет действовать с 11 августа по 10 ноября. На этих территориях не будут приниматься заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Власти Латвии объяснили принятие жестких мер тем, что приток нелегальных мигрантов — это «гибридная война», объявленная Минском странам ЕС.