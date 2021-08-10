Жителя Минска арестовали на 12 суток за детский рисунок на окне

41-летнего мужчину задержали накануне вечером по обвинению в несанкционированном пикетировании путем размещения белого листа бумаги на окне. Так, по словам волонтеров незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», милиционеры назвали в протоколе картинку. Задержанный объяснил в суде, что детские рисунки висели на окне уже почти 4 года. Они защищали рассаду от солнца, но судью интересовало, почему он не получил на это разрешение от властей. В итоге его признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.