Жителя Минска арестовали на 12 суток за детский рисунок на окне

41-летнего мужчину задержали накануне вечером по обвинению в несанкционированном пикетировании путем размещения белого листа бумаги на окне. Так, по словам волонтеров незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», милиционеры назвали в протоколе картинку. Задержанный объяснил в суде, что детские рисунки висели на окне уже почти 4 года. Они защищали рассаду от солнца, но судью интересовало, почему он не получил на это разрешение от властей. В итоге его признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
2021-08-10T20:34:26+03:00
2021-08-10T20:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 10 августа 2021
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