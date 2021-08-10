Избирком Санкт-Петербурга признал незаконным снятие депутата от «Яблока» Бориса Вишневского с выборов в городской ЗакС

Избирком Санкт-Петербурга признал незаконным снятие депутата от «Яблока» Бориса Вишневского с выборов в городское Законодательное собрание. Вопрос о регистрации рассмотрят в течение пяти дней. Об этом сам политик сообщил в своем телеграм-канале. Он отметил, что территориальная избирательная комиссия обязана руководствоваться выводами Петербургского ЦИК.

Напомним, в начале августа территориальная избирательная комиссия отказала Вишневскому в регистрации на выборы под предлогом «неправильно оформленных документов» о решении съезда «Яблока» о его выдвижении, а также «неверного документа» о согласовании кандидатуры с федеральным комитетом партии. Сам депутат назвал решение «незаконным и политически мотивированным».

