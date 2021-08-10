В Смоленской области пограничники задержали 19 нелегалов, перешедших белорусско-российскую границу

Об этом сообщает местное сетевое издание Smolnarod со ссылкой на погрануправление ФСБ. По его данным, россиянин попытался провезти на своем автомобиле четверых граждан Сирии и одного египтянина. Их остановили близ населенного пункта Жанвиль. Возле Красной горки задержали еще 14 жителей среднеазиатских республик, их гражданство не называется. В конце мая Александр Лукашенко заявил, что ослабит миграционный контроль на границе с Европой из-за санкций. В соседних с Белоруссией Литве и Латвии начался приток мигрантов. Власти балтийских республик начали укреплять границы. Сегодня Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в ряде приграничных районов.