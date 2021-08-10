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20:07, 10 августа 2021

ФБК и Фонд защиты прав граждан внесены в список причастных к экстремистской и террористической деятельности

Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан внесены* в список причастных к экстремистской и террористической деятельности. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Внесение в данный реестр означает, что у этих организаций будут заблокированы банковские счета и они не смогут открывать новые.

Ранее сегодня стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Ивана Жданова и Леонида Волкова. Их обвинили в сбор средств для финансирования экстремистской организации.

В начале июня ФБК и другие организации, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным, были признаны «экстремистскими». 4 августа апелляционная инстанция отклонила жалобы на это решение Мосгорсуда, и оно вступило в силу. На следующий день соратники Навального объявили, что возобновляют сбор пожертвований.

Жданов и Волков за границей, в России они оба заочно арестованы.

* — организации признаны иноагентами, экстремистскими и запрещены


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