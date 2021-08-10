Во Владикавказе задержан главный врач больницы, где из-за поломки кислородной системы погибли пациенты

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте, — сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Имя задержанного не называется, уточняется, что ему 58 лет. На сайте лечебного учреждения указано, что главным врачом является Владимир Плиев. По информации Минздрава республики, он занял этот пост в начале марта нынешнего года. Отмечается, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственным за произошедшее.

Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК. По версии следствия, 9 августа в республиканской клинической больнице Владикавказа прорвало трубу, по которой кислород поступал в реанимацию. Скончались 9 пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. Между тем, интернет-издание «База» пишет, что следователи проверяют информацию о том, что пациенты в этой больнице начали умирать из-за нехватки кислорода еще несколько дней назад. В системе упало давление и за одну ночь в больнице якобы скончались не менее 10 человек. Затем погибли еще 15. Тогда руководство больницы решило поднять давление подачи кислорода до максимума, но трубы не выдержали и произошла авария. Издание отмечает, что эта версия пока не подтверждена.