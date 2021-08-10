Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская стала членом спортивной команды польского энергетического концерна Orlen

Об этом говорится в ее твиттере. Сама спортсменка это подтвердила. Она отметила, что начинает новую жизнь и новый спортивный этап, — цитирует ее слова агентство РИА Новости. Тимановская уехала в Польшу после скандала на Олимпиаде в Токио. Тогда из-за ее критики спортивного руководства ее сняли с соревнований и потребовали немедленного возвращения в Минск. Спортсменка заявила, что ее насильно пытались вывезти из Токио. Польша предоставила ей гуманитарную визу.

