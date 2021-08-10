Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил об уходе в отставку после обвинений в домогательствах

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил об уходе в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах и неуместном поведении. Это решение вступит в силу через две недели, — сказал демократ в телевизионном обращении. Куомо отметил, что доклад прокуратуры штата содержит множество неточностей, особенно в том, что касается наиболее тяжких обвинений. Но, учитывая сложившиеся обстоятельства, он считает необходимым отойти от дел.
2021-08-10T20:10:00+03:00
2021-08-10T20:09:36+03:00
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20:10, 10 августа 2021
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