Боевики запрещенного в России движения «Талибан» взяли под контроль ключевые объекты города Фарах — столицы одноименной провинции на западе Афганистана у иранской границы. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники. По их данным, талибы захватили в том числе комплекс губернатора и штаб-квартиру полиции. Ранее боевики захватили 6 административных центров.

За последние недели талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Это происходит на фоне вывода из Афганистана войск США и их партнеров.