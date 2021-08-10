Во Владикавказе задержан главный врач больницы, где из-за поломки кислородной системы погибли девять пациентов

В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об его аресте, — сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Отмечается, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за произошедшее. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.