Участники встречи по афганскому мирному урегулированию призвали стороны к немедленному прекращению огня и возобновлению мирных переговоров. Об этом заявил председатель высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Встреча с участием спецпредставителей России, США, Китая и Пакистана началась сегодня в Дохе, заседания будут проходить в течение трех дней. Участники обсудят перспективы мирного урегулирования на фоне обострившейся ситуации в Афганистане, вызванной столкновениями правительственных сил и запрещенного в России движения «Талибан».

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН Равина Шамдасани сообщила, что Мишель Бачелет призвала стороны конфликта в Афганистане прекратить боевые действия, а мировое сообщество — использовать свое влияние для активизации мирного процесса.

«Верховный комиссар серьёзно встревожена поступающими сообщениями о том, что талибы жёстко ограничивают права человека, особенно женщин, в районах, которые они берут под свой контроль. Народ Афганистана опасается возвращения к худшим временам прошлого. Меньшинства, правозащитники, журналисты и другие лица, которые находятся в особо уязвимом положении, нуждаются в особой защите. Есть действительно реальная угроза возобновления зверских расправ над этническими и религиозными группами», — сказала Шамдасани.

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» взяли под контроль ключевые объекты города Фарах — столицы одноименной провинции на западе Афганистана у иранской границы. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники. По их данным, талибы захватили в том числе комплекс губернатора и штаб-квартиру полиции. Ранее боевики захватили 6 административных центров.