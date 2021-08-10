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19:04, 10 августа 2021

В Туркмении власти вводят новые меры против того, чтобы люди читали в интернете не одобренные материалы

В Туркмении власти вводят новые меры против того, чтобы люди читали в интернете не одобренные руководством страны материалы. С людей берут слово, что они не будут заходить на запрещённые сетевые ресурсы.

Граждане Туркменистана, которые хотят провести себе домой интернет, должны дать специальную присягу на Коране, по которой они обязуются не использовать технологию VPN, позволяющую просматривать заблокированные сайты. Об этом сообщает американский сайт «Радио свобода». В редакции утверждают, что знают уже о нескольких таких случаях. Так, женщина, которая уже полтора года не может провести интернет, сказала изданию, что не знает, как ей поступить, поскольку Коран для мусульман священен, а без VPN никакие сайты не открываются.

Эта технология официально запрещена в республике. Рекламу, которую её предлагает, блокируют. В прошлом году стали известны случаи, когда арестовывали специалистов, устанавливавших VPN на телефоны за деньги.

Туркменские власти активно цензурируют интернет. На территории страны заблокированы крупные социальные сети, включая российскую «ВКонтакте», и почти все мессенджеры, в том числе и китайский WeChat.

Интернет в Туркмении один из самых дорогих в мире. Пакет в 1 гигабайт стоит там в районе пятнадцати долларов. Для сравнения, в Киргизии он же стоит в районе 21-го центра.

В свою очередь «Радио Свобода» российские власти признали СМИ, исполняющим функции иностранного агента.


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