Задержан главврач больницы во Владикавказе по делу о гибели девяти пациентов из-за прорыва кислородной трубы

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского следственного управления СК.

Власти Северной Осетии заявили о напряженности с поставками кислорода для коронавирусных больниц региона. Сейчас его запасов в регионе должно хватить на 20 часов. Об этом сообщила замглавы регионального Минздрава Тамара Томаева на заседании оперативного штаба. Временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меняйло призвал решить эту проблему. Он также отметил, что будет проведена проверка кислородных станций во всех республиканских больницах.

Проблемы с доставкой кислорода к аппаратам ИВЛ наблюдаются во многих российских лечебных учреждениях. Об этом сказал в эфире РБК директор центра проблем организации и финансирования в здравоохранении Финуниверситета Андрей Рагозин.

Накануне в результате аварии в республиканской клинической больнице из-за нехватки кислорода погибли девять человек, которые находились в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, сегодня утром скончались еще двое, но их смерть не связывают с данным инцидентом. Проводятся дополнительные экспертизы. Власти назвали предварительными причинами случившегося технические недоработки и халатность.