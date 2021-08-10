Суд смягчил приговор активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко по делу об участии в нежелательной организации

Суд Ростова-на-Дону смягчил приговор активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко по делу об участии в нежелательной организации. Срок сокращен с 4 до 3 лет условно, — написала сама Шевченко в Фейсбуке. По ее словам, судья Владимир Строков учел отбытые ею два с половиной года. Помимо условного лишения свободы, Шевченко определен испытательный срок на 3 года, в период которого на нее наложен ряд ограничений. Напомним, Шевченко стало первой в стране обвиняемой по данной статье. Обвинение запрашивало для нее 5 лет колонии. Деятельность «Открытой России» признана российскими властями нежелательной.
2021-08-10T18:34:37+03:00
2021-08-10T18:39:08+03:00
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18:34, 10 августа 2021
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