Власти региона называют технические недоработки и халатность предварительными причинами ЧП в больнице Владикавказа

Власти Северной Осетии называют технические недоработки и халатность предварительными причинами ЧП в больнице Владикавказа. В республике будет организована проверка кислородных станций во всех больницах, — сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меняйло. По его словам, в Осетии уже приехали представители Росздравнадзора. Накануне в результате аварии в республиканской клинической больнице из-за нехватки кислорода погибли девять человек, которые находились в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, сегодня утром скончались еще двое, но их смерть не связывают с данным инцидентом. Проводятся дополнительные экспертизы.