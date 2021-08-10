Власти региона называют технические недоработки и халатность предварительными причинами ЧП в больнице Владикавказа

Власти Северной Осетии называют технические недоработки и халатность предварительными причинами ЧП в больнице Владикавказа. В республике будет организована проверка кислородных станций во всех больницах, — сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меняйло. По его словам, в Осетии уже приехали представители Росздравнадзора. Накануне в результате аварии в республиканской клинической больнице из-за нехватки кислорода погибли девять человек, которые находились в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, сегодня утром скончались еще двое, но их смерть не связывают с данным инцидентом. Проводятся дополнительные экспертизы.
2021-08-10T18:34:00+03:00
2021-08-10T18:34:00+03:00
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18:34, 10 августа 2021
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