Народная артистка России Лия Ахеджакова сообщила, что аккаунт, который от ее имени ведется в Твиттере, фейковый

Об этом актриса сказала в эфире «Эха Москвы». Лия Ахеджакова назвала происходящее травлей и провокацией. Ранее Ахеджакова говорила о том, что травле подвергается и весь театр «Современник». По ее мнению, скандал устроили люди, недовольные назначением Виктора Рыжакова главным режиссером.

Напомним, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить жалобы на спектакль «Современника» «Первый хлеб». Жалобы поданы организацией «Офицеры России», которые посчитали, что постановка оскорбляет ветеранов войны. Лия Ахеджакова утверждает, что не произносила со сцены слов, которые могли кого-то оскорбить. Главный режиссер театра Виктор Рыжаков сказал «Новой», что ему не за что оправдываться.

