Минприроды России предлагает ввести режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области и Якутии из-за лесных пожаров

Министерство природы России предлагает ввести режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области и Якутии из-за лесных пожаров. По данным министерства, ситуация остается крайне напряженной. В нынешнем году, при меньшем количестве пожаров, зафиксировано увеличение площади, пройденной огнем — почти до 8 миллионов гектаров.

Самая тяжелая ситуация в Якутии, где лесные пожары угрожают еще четырем населенным пунктам. Сгоревшие жилые дома в селе Бяс-Кюель должны быть восстановлены в течение двух месяц. Такое распоряжение дал глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее президент Владимир Путин поручил МЧС усилить группировку для тушения пожаров в Якутии. В республику направляются двести спасателей, два самолета-амфибии и Ил-76.

Первоклассник из Красноярска Владимир Каменев записал видеообращение к президенту России. Он просит обратить внимание на серьезное загрязнение воздуха в городе и окрестностях. Мальчик говорит, что находиться на улицах невозможно из-за дыма.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров Якутии достиг Красноярского края.