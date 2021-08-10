Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы

Официальный Вильнюс решил её построить, чтобы сдержать поток беженцев с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС.

Официальную позицию ЕС привел официальный представитель союза — Адальберт Янц. По его словам, в Брюсселе не приветствуют возведения никаких преград в Европе, — передает телеканал Euronews. ЕС, таким образом, отказался тратить деньги на стену протяженностью в 500 км и стоимостью в 150 млн евро. Литовские журналисты из портала Delfi и вовсе призывают к тому, чтобы ситуацию под свой контроль взяли военные, так как гражданские правители не могут справиться, что может привести к тому, что страна превратится в поле боя с палатками беженцев и кострами, а простые литовцы будут больше похожи на партизанов в лесах.

Похожую позицию занимает эстонская Päevaleht, которая называет происходящее — целенаправленной атакой на Литву со стороны режима Лукашенко, так как «иракские беженцы используются им в качестве оружия», а каждое ходатайство о предоставлении убежища должно рассматриваться. Издание даже намекает на то, что страны НАТО могут задействовать свою знаменитую 4 статью Северо-атлантического договора, чтобы защитить Литву. Пока же страна сама выстраивает стену на границе.

В свою очередь, итальянская La Repubblica приветствует позицию Литвы, называя это ответом на поведение автократического соседа и напоминает, что для НАТО Вильнюс имеет стратегически важное значение в плане охраны границ нового 'железного занавеса'. Напомним, что во время последнего миграционного кризиса, именно Италия была среди наиболее пострадавших стран. Так же, как и Венгрия, — это уже напоминает портал Latvijas avīze, именно тогда «Венгрия воздвигла забор на границе с Сербией и Хорватией, потому что из Турции в Европу повалил нескончаемый поток мигрантов». Издание задается вопросом «Как отреагируют жители малонаселённого пограничного региона, когда в Латвию начнут прибывать не сотни и не тысячи, а сотни тысяч мигрантов?».

Ответ на него, хоть и опосредованный, можно найти в репортаже немецкой Süddeutsche Zeitung о деревне под названием Девянишкес, которая оказалась в центре этих событий. Несколько местных жителей уже ездили пару раз в Вильнюс для участия в демонстрациях перед зданием министерства внутренних дел. Чтобы немного успокоить их сюда даже приезжал президент Литвы. «Но напряжение тут чувствуется по-прежнему».

Успокоить людей пытается в эфире литовской телекомпании LRT сотрудники Института монтирогинга прав человека, которые отмечают, что «стране представилась уникальная возможность доказать свою человечность и восстановить общество после Холокоста и десятилетий советских экспериментов. Главное, научиться в этих беженцах видеть людей».

Только по официальным данным, с начала года литовские пограничники и полиция задержали более четырёх тысяч нелегалов — в основном выходцев с Ближнего Востока.

Правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и специальные средства против нелегалов. Такой режим будет действовать до 10 ноября. Власти Латвии объясняют принятие жестких мер тем, что приток нелегальных мигрантов – это гибридная война, объявленная странам ЕС.

Китай решил отозвать своего посла из Вильнюса после того, как власти Литвы разрешили Тайваню открыть представительство в стране. В заявлении китайского МИДа подчеркивается, что это решение Литвы нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. В МИД Литвы заявили, что сожалеют в связи с решением Пекина и намерены развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем, а также другими странами мира.