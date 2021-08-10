Петербург обогнал Москву по суточному приросту заразившихся коронавирусом

Заболели более 1800 человек. В Москве — около 1600, — сообщает оперативный штаб . В целом по России выявлено более 21 тысячи новых случаев. Умерли 792 человека.
2021-08-10T18:18:37+03:00
2021-08-10T18:39:58+03:00
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18:18, 10 августа 2021
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