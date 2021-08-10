Одной из причин аварии кислородной системы в больнице Владикавказа могла быть халатность должностных лиц

Одной из причин аварии кислородной системы в больнице Владикавказа, скончались 11 человек, могла быть халатность должностных лиц. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Емкости с кислородом в больнице установили шесть-восемь лет назад без необходимых документов, показала проверка. Имела место халатность. Теперь, по словам Сергея Меняйло, правоохранители будут выяснять, роль всех должностных лиц от Минздрава до руководства медучреждения. Глава региона также сообщил, что еще месяц назад были выделены деньги на установку резервной линии подачи кислорода, но она так и не появилась. В больнице ранее утверждали, что резервную систему готовились запустить прямо перед трагедией, но опоздали буквально на час. Основная линия подачи кислорода в стационар не соответствовало нормам и не состояло на учете в реестре – и об этом Ростехнадзор неоднократно предупреждал руководство больницы, утверждают в ведомстве. По данным источника агентства «Интерфакс», оборудование установили с нарушением технологии. Система сбоила и давление постоянно менялось, из-за чего при полной загрузке и круглосуточном потоке газа на полной мощности произошел разрыв трубы.

Проблемы с доставкой кислорода к аппаратам ИВЛ наблюдаются во многих лечебных учреждениях в России, об этом в эфире РБК рассказал директор центра проблем организации и финансирования в здравоохранении Финуниверситета Андрей Рагозин.

Изначально сообщалось о девяти погибших, позже стало известно, что ночью скончались еще двое, но власти считают, что это не связано с аварией. Один из них умер из-за тромба, причину смерти второго установят судмедэксперты. Могло ли их состояние ухудшиться из-за нехватки кислорода, не уточняется. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал журналистам, что родственники жертв получат компенсации, но сначала надо установить, от чего именно они умерли. Сообщалось, что все, кто погиб сразу после аварии, были в крайне тяжелом состоянии. Но родственники некоторых пациентов говорят, что это не так. Внучка одной из умерших женщин рассказала, что ее бабушка была в сознании, медики давали положительный прогноз. По словам дочери еще одной жертвы, за несколько часов до трагедии врачи отмечали положительную динамику в лечении ее матери.

Местные жители уверены, что к трагедии в больнице во Владикавказе привели неграмотные и безответственные действия Минздрава республики. Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист издательского дома «Коммерсантъ» во Владикавказе Заур Фарниев. Заур Фарниев добавил, что люди не рассматривают в качестве версии халатность конкретного сотрудника или трагическую случайность, а всю ответственность возлагают непосредственно на медицинскую администрацию.

Напомним, что уголовное дело заведено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.