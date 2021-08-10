На Камчатке задержан депутат-"единоросс" Игорь Редькин, который застрелил человека

Редькин признался в непреднамеренном убийстве спустя неделю. Он утверждает, что принял мужчину за медведя.

Драма произошла в начале месяца в посёлке Озерновский. Он расположен на юге Камчатки, в 150 километрах от административного центра края Петропавловска-Камчатского. Как депутат-"единоросс" и миллиардер там оказался – Игорь Редькин не объяснил. По его версии, он узнал о медведе, который бродит на свалке. Приехал туда вечером 2 августа якобы отпугнуть животное и защитить местных жителей. Редькин выстрелил в направлении, где, по его мнению, был хищный зверь. По словам миллиардера, он не видел, в кого стрелял в сумерках. На свалке в тот момент находились люди. 30-летний житель посёлка Андрей Толстопятов получил ранение в живот и позже умер в больнице. В грузовик, на котором он приехал собирать металл со своим дядей, депутат, как пишет «Новая газета», выпустил около десяти пуль. У машины была выдвинута стрела, с её помощью металл грузили в кузов. Дядя Толстопятова кричал, чтобы огонь прекратили, здесь люди, но без результата.

«Новая» также усомнилась в версии Редькина. Издание отмечает, что поселки на Камчатке рядом с нерестовыми реками давно стали вотчинами крупных предпринимателей. Убийство медведей, которые регулярно заходят на свалку в населённых пунктах, где охота запрещена, стало чем-то вроде барской забавы, пишет «Новая газета». К тому же депутат не скрывал своего пристрастия к охоте в соцсетях, где позировал с убитыми животными. Вдова Толстопятова рассказала телеграм-каналу 112, что в роковой вечер её муж вместе с родственником зарабатывал деньги для семьи. Она добавила, что никто ей не звонил и не выражал соболезнования. У погибшего остались двое маленьких детей.

По информации агентства Камчатка-информ, в день трагедии жители Озерновского видели нетрезвого Редькина. 55-летний миллиардер-единоросс ездил на дорогом вездеходе и стрелял из карабина стоимостью в несколько миллионов рублей. Экспертиза позже подтвердила: пули выпущены из него. Депутат больше недели молчал, а в посёлке нарастало недовольство по поводу бездействия следствия. После того как местные СМИ сообщили, что Редькина проверяют на причастность к убийству, он сегодня в нём сознался. Депутат-миллиардер передал заявление через своего представителя в СМИ. При этом Редькин уверяет, что случайно принял человека за медведя и выстрелил. Он также сказал, что снимает свою кандидатуру с сентябрьских выборов в парламент Камчатки. Немного позже управление СК отчиталось в задержании подозреваемого в убийстве.

Меру пресечения Редькину суд изберет завтра.

Игорь Редькин в течение 14 лет состоял в Единой России. Его членство в партии приостановлено, — сообщил «Эху Москвы» ответственный секретарь партийной комиссии по этике Евгений Ревенко. Ревенко назвал происшествие трагедией и несчастным случаем.

Юрист Олег Сопоцинский сказал «Эху», что явка с повинной для суда – это смягчающее обстоятельство.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов, выступая в эфире «Эха Москвы», рассказал, что дикие животные – это проблема для небольших населенных пунктов, и в последнее время столкновения между людьми и медведями происходят все чаще. Солодов добавил, что местным властям активно помогает бизнес.

В московском обществе охотников «Эху» разъяснили, что человек не имеет права стрелять, если недостаточно ясно видит цель. Об этом нам сказал начальник отдела охоты и рыболовства Игорь Баранов. Баранов добавил, что охотник должен иметь разрешение на отстрел медведей. Охота на медведя открыта с 1 августа по 31 декабря.

Политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман сказал в эфире «Эха», что охота всегда была статусным и престижным занятием.

Корреспондент «Новой» Владимир Хитров из Петропавловска-Камчатского называет Игоря Редькина очень влиятельным человеком в регионе. Редькин один из самых богатых депутатов не только Камчатки, но и всей России, фигурант списка «Форбс».

Задержанный сегодня депутат – это один из богатейших чиновников страны. Миллиардер, который сделал состояние на рыбе. Её добычей и переработкой занимается компания «Витязь Авто», которую Игорь Редькин основал в 1997 году. Помимо этого, у него есть еще несколько предприятий, которые работают в разных сферах, например, одно из них – «Новый дом» — строит сейчас в регионе первый пятизвёздочный гостиничный комплекс.

Камчатский депутат не раз попадал в рейтинг самых состоятельных госслужащих журнала Forbes. В последний раз он был на двадцатом месте с доходом почти в 315 миллионов рублей. Ранее, в 2019 году Редькин занял девятое место – по подсчётам издания тогда он получил почти полтора миллиарда.

Бизнес депутат ведёт вместе с супругой. Её доходы как правило несколько выше. Елена Редькина занимает седьмую строчку в рейтинге Forbes богатейших жен и мужей госслужащих.

Игорь Редькин трижды избирался в Законодательное собрание Камчатки. Каждый раз от «Единой России».

Коллеги по партии задержанного депутата характеризуют крайне положительно. Они называют Редькина патриотом края, набожным человеком и благотворителем.