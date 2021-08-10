Отстранение ректора РГСУ Натальи Починок носит формальный характер при плановой проверке вуза – декан факультета РГСУ

Минобрнауки России отстранил Наталью Починок от должности ректора Российского государственного социального университета до 6 сентября. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» декан факультета коммуникативного менеджмента университета Игорь Романов, данное отстранение — это некая формальная процедура при плановой проверке вуза.

«Эта есть некая формальная процедура, в некоторых случаях она используется для того, чтобы получить информацию, чтобы ее проверить максимально объективно и дальше уже принимать решение. Это решение, я подчеркиваю, было принято не в результате проверки. Решение было принято на основании формального протокола для того, чтобы максимальным образом провести проверку. И раздувание какого-то негатива по поводу штатных мероприятий для нас это вещь достаточно неприятная, потому что сейчас идет приемная кампания», — сказал декан.

По словам И.Романова, подобная проверка проходит не только в РГСУ, но также и в других вузах, и для проверочной комиссии была предоставлена вся запрашиваемая информация. «Они ее смотрят, и дальше будут принимать решение относительно университета. Мы рассчитываем на то, что все будет успешно, и дальше мы будем работать в том составе, в котором до сих пор работали», — отметил он.

И.Романов также отметил, что проверка никак не повлияла на работу вуза.

Ранее стало известно, что помимо Н.Починок была также отстранена проректор РГСУ по социальной политике и экономике Ольга Бахтина. В отношении обеих проводится служебная проверка по статье «О противодействии коррупции».