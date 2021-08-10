Политолог Гельман о трагедии в Камчатском крае: Охота была всегда престижным занятием среди высокопоставленных людей

Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман, охота была всегда статусным и престижным занятием среди высокопоставленных людей.

«Демонстративные мотивы играют очень важную роль в поведении многих политиков, бизнесменов, чиновников, поэтому этим и связано, что многие высокопоставленные люди любят проводить время на охоте, хотя защитники животных это бы не поддержали», — сказал он.

В.Гельман добавил, что охота была также популярна и у советской номенклатуры, а потом перешла и к нынешним элитам.

Ранее следственное управление СК РФ сообщало, что 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и впоследствии скончался в больнице. В последствии следственное управление СКР края сообщило о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ по факту убийства.