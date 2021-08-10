Очередная встреча по афганскому мирному урегулированию началась в Дохе

Об этом сообщает афганский телеканал «Ариана ньюс». Отмечается, что заседания будут проходить в течение трех дней. Участники обсудят перспективы мирного урегулирования на фоне обострившейся ситуации в стране, вызванной столкновениями правительственных сил и запрещенного в России движения «Талибан».

