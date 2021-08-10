ФАС проверяет московский ЦУМ из-за подозрений в международном картельном сговоре на рынке элитной продукции

Федеральная антимонопольная служба проверяет московский ЦУМ из-за подозрений в международном картельном сговоре на рынке элитной продукции, в том числе при реализации товаров онлайн. Владельцу магазина, группе компаний Mercury грозит штраф почти в 14 миллиардов рублей, следует из сообщения ведомства.

За участие в картельном сговоре в России грозит до 15% от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года, по данным ФАС, оценивается более чем в 90 миллиардов рублей.