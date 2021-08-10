Территориальный избирком Петербурга отказал в регистрации кандидатом в депутаты ГД двоюродному племяннику президента

Территориальный избирком Петербурга отказал в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы двоюродному племяннику президента Роману Путину. Он сам написал заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах. Комиссия проголосовала единогласно, сообщает интернет-издание «Закс.ру» со ссылкой на председателя избиркома Ильдара Зарипова. За несколько часов до заседания Роман Путин рассказал в Инстаграме, что принял такое решение после встречи в Москве с самым уважаемым им человеком и по его рекомендации. Кто этот человек, он не уточнил, отметив, что продолжит заниматься общественно-политической деятельностью.

В конце 2020 года бизнесмен Роман Путин возглавил партию «Россия без коррупции». В мае он открыл в Петербурге отделение комитета поддержки президента.