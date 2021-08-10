Депутат Редькин потенциально нарушил правила ведения охоты, выстрелив по неясно видимой цели – эксперт

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин потенциально нарушил правила ведения охоты, выстрелив по неясно видимой цели. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» начальник отдела охоты и рыболовства Московского общества охотников и рыболовов Игорь Баранов.

По его словам, когда охотник стреляет по неясно видимой цели, он уже становится потенциальным нарушителем, так как в соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охотны запрещается производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане и т.д.

«То, что он по случайности в сумерках, и у него отсутствовал прицел специального назначения ночного видения, либо тепловизионный прицел, который охотники используют при стрельбе с охотничьих наблюдательных вышек при охоте на того же медведя или кабана, то он мог бы отличить, что на местности копается медведь или человек, при дистанции скажем в 50 метров. Здесь вывод один — если он совершал законно отстрел медведя, а убил человека, он нарушил пункт правил охоты — стрельба по неясной видимой цели», — сказал И.Баранов.

Также он отметил, что вопрос здесь заключается в том, имел ли депутат И.Редькин законное право отстреливать данного медведя. «Потому что, чтобы отстрелить медведя, у него должно быть специальное разрешение на добычу данного вида животного. Если его у него не было, значит эта охота была незаконной». – отметил он.

По словам И.Баранова, также неясно, «было ли у него разрешение на регулирование численности». «Потому что в таких случаях, когда зверь становится угрозой для человека, управление охотничьего хозяйства, кто курирует, должно выдать соответствующее разрешение на регулирование численности данного зверя.

Если это разрешение было, то он охотился законно, а если нет, то попытка отстрела этого медведя была незаконна», — сказал он.

Ранее следственное управление СК РФ сообщало, что 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и впоследствии скончался в больнице.

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села.