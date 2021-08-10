Камчатский депутат-миллиардер Игорь Редькин намерен предложить денежную компенсацию семье застреленного им человека

Об этом сообщила РБК адвокат единоросса Ольга Струченко. По ее словам, Редькин сожалеет и раскаивается в случившемся.

Ранее сегодня Редькин сообщил, что случайно застрелил человека, приняв его за медведя, который бродил по свалке. По другой версии, депутат был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Источники «Каматка-Информ» сообщили, что видели пьяного Редькина, который в тот вечер ездил по поселку на дорогом вездеходе с карабином, стоимостью 2 миллиона рублей. Собеседники агентства утверждают, что таких карабинов на Камчатке всего три. Гильзу изъяли на месте происшествия. Инцидент произошел в ночь на второе августа. Уголовное дело было возбуждено только спустя четыре дня. Как передает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет, 55-летний подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решаться вопрос о выборе меры пресечения.

Управляющий партнер компании «РИ-консалтинг» Олег Сопоцинский сказал «Эху Москвы», что явка с повинной для суда является смягчающим обстоятельством в определении наказания. Тем временем, «Единая Россия» уже приостановила членство Редькина в партии.

