Суд отклонил иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову

Претензии были связаны с утверждением чиновника о том, что оппозиционер связан с американскими спецслужбами.

Пресненский суд отказал Алексею Навальному в иске без каких-либо доказательств со стороны Дмитрия Пескова, он также не участвовал ни в одном заседании, написала в своем Твиттере адвокат представлявшая интересы оппозиционера Валерия Аршинова. В суде также не стали объяснять прессе свое решение. Навальный просил признать не соответствующими действительность и порочащими честь и достоинства слова пресс-секретаря президента о сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ. В прошлом октябре после публикации первого интервью Навального после комы Песков говорил, что все озвучиваемое оппозиционером – это то, что ему вкладывает в уста американская спецслужба. Чиновник не произносил фамилию Навального – в Кремле избегают называть оппозиционера по имени. Иск, в котором от Пескова в том числе требовали опубликовать опровержение, в суд направили еще в ноябре, но тогда его оставили без движения. Новый иск поступил в суд в конце марта. Представители Навального уже сказали, что оспорят сегодняшнее решение.

Навального отравили почти год назад. Выйдя из комы, он обвинил в покушении на себя президента Владимира Путина. По возвращении в Россию из Германии оппозиционера задержали и отправили в колонию.