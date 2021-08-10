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Эксклюзив Эха 16:53, 10 августа 2021

Преображенский суд 11 августа вынесет решение по требованию ФСИН заключить под стражу главу «Альянса врачей» Васильеву

Преображенский суд 11 августа вынесет решение по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая попросила заключить под стражу главу профсоюза «Альянс врачей» (признан Минюстом иноагентом) Анастасию Васильеву. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Дмитрий Джулай, оснований для этого нет.

«Завтра должно быть рассмотрено представление органов ФСИН о замене меры пресечения на заключение под стражу. Соответственно доказательства ФСИН представил довольно поверхностное — 4 фотографии на 3-х из которых не видно лица моей подзащитной, а на 4-й изображена не она, а ее малолетняя дочь», — рассказал адвокат.

По словам Д.Джулая, так же сотрудниками ФСИН были представлены отчеты о срабатывании электронного браслета, где значатся в отчетах другие серийные номера электронных устройств, нежели те, которые указаны в актах приема передачи и в постановлении о применении технических средств к А.Васильевой.

«И также в этих актах указаны неверное время ограничений определенных действий — с 8 утра до 20 вечера, в том время как судом на Васильеву наложен запрет до с 20 вечера до 8 утра. Поэтому неудивительно, что у ФСИН срабатывал ложное устройство», — отметил адвокат.

Д.Джулай считает, что сотрудники ФСИН, подавшие в суд такие документы, проявили безалаберность.

А.Васильева проходит фигуранткой по делу о нарушении санитарных норм, суд ранее назначил ей запрет определенных действий.


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