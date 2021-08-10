В случае с трагическим инцидентом на Камчатке явка депутата с повинной может служить смягчающим обстоятельством

В случае с трагическим инцидентом на Камчатке явка с повинной депутата Заксобрания Камчатского края Игоря Редькина может служить смягчающим обстоятельством в определении наказания. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» управляющий партнер компании «РИ-консалтинг» Олег Сопоцинский.

«Если мы исходим из того, что обстоятельства происшествия были именно таковы, как Игорь Редькин излагает, и при своей явке с повинной, то говорить об умышленном причинении смерти не приходится. Тут на лицо причинение смерти по неосторожности. В этом случае статья подразумевает максимальный срок лишения свободы до 2-х лет. Но с учетом того, что он совершил явку с повинной, то это является смягчающим обстоятельством, и в случае установления следствием по делу, что выстрел в медведя и попадание в человека были именно таковыми, как он сообщил в своей явке с повинной и распространил в СМИ, то это будет учитываться как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора в дальнейшем», — сказал он.

Ранее следственное управление СК РФ сообщало, что 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и впоследствии скончался в больнице.

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села, его заявление распространила представитель депутата Ольга Струченко.