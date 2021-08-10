Членство в «ЕР» на момент возбуждения дела против депутата Заксобрания Камчатского края Редькина приостановлено

Ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что на данный момент членство депутата Законодательного собрания Камчатского края от «Единой России» Игоря Редькина приостановлено в связи с возбуждением против него уголовного дела.

«Что касается его партийной судьбы, то в данном случае в «Единой России» действует абсолютно четкий механизм: невзирая на звания и регалия, имена и фамилии, если в отношении члена партии возбуждается уголовное дело, а в данном случае оно возбуждается, автоматически происходит приостановка членства этого человека в партии», — сказал он.

Е.Ревенко назвал произошедшее трагедией и несчастным случаем.

«Это несчастный случай, и, наверное, на юридическом языке можно квалифицировать, как убийство по неосторожности. Причем окончательную оценку этому трагическому инциденту даст суд. Дальнейшие события зависят от решения суда. Если суд считает, что человек виновен, и в отношении него следует уголовное наказание, как правило этот человек исключается из партии», — отметил он.

Ранее следственное управление СК РФ сообщало, что 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и впоследствии скончался в больнице.

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села, его заявление распространила представитель депутата Ольга Струченко.