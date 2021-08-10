В Туркменистане желающих провести домой интернет заставляют клясться на Коране, что они не будут пользоваться VPN

Граждан Туркменистана желающих провести домой интернет заставляют клясться на Коране, что они не будут пользоваться VPN – технологией, позволяющей обходить блокировки. Об этом сообщает «Радио Свобода», признанное в России СМИ-иноагентом, со ссылкой на местных жителей. Они жалуются, что столкнулись с таким требованием после полутора лет ожидания очереди на подключение Wi-Fi и подписания множества документов. Собеседники радиостанции отмечают, что без VPN никакие сайты не открываются.

Туркменские власти постоянно прибегают к различным методам ограничения интернета. В стране заблокированы страницы соцсетей, сайты, предлагающие VPN-сервисы, мастеров, устанавливающих VPN-сервисов на телефоны, арестовывают, граждан допрашивают и штрафуют за просмотр заблокированных сайтов. Несмотря на это, число пользователей подобных сервисов растет.