Минприроды и Рослесхоз предлагают объявить межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии из-за лесных пожаров и дыма. Об этом говорится в сообщении министерства. Там отметили, что обстановка с пожарами в России остается крайне напряженной.

Показатели горимости лесов превысили прошлогодние. В текущем году при меньшем количестве пожаров фиксируется увеличение площади, пройденной огнем, в 1,2 раза, что составляет около 8 миллионов гектаров, отмечается в пресс-релизе.

Свыше 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в том числе 78% на Якутию.



Ситуация на Камчатке несколько лучше, сказал «Эху Москвы» губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, на распространение лесных пожаров влияет изменение климата на востоке России. Владимир Солодов отметил, что хорошо знаком с ситуацией в Якутии, поскольку ранее возглавлял правительство этого региона.