В московский ЦУМ нагрянула с проверкой Федеральная антимонопольная служба

Магазин, входящий в группу компаний Mercury, а также несколько официальных представительств зарубежных брендов подозревают «в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн». На сайте ФАС говорится, что «инспекция более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офисные помещения».

За участие в картельном сговоре в России грозит до 15% от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года, по данным ФАС, оценивается более чем в 90 миллиардов рублей.