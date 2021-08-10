Ливень и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы

Судя по прогнозу, дождь будет идти до девяти часов утра завтрашнего дня. Завтра в Москве похолодает, днем ожидается до +23 градусов.
2021-08-10T16:06:24+03:00
2021-08-10T16:06:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:06, 10 августа 2021
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