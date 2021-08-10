Издание «Важные истории» утверждает, что у дочери полпреда президента бизнес и недвижимость в Великобритании

Интернет-издание «Важные истории» утверждает, что обнаружило у дочери полпреда президента бизнес и недвижимость в Великобритании. Сам представитель, по этим данным, был бенефициаром офшорной компании.

Дочь Игоря Комарова – члена Совета Безопасности и полпреда президента в Приволжском федеральном округе, по данным «Важных историй» сначала училась, а сейчас живёт и ведёт бизнес в Лондоне. Издание отмечает, что первая компания Марии Комаровой появилась в 2013 году. Тогда она арендовала дом в элитном районе британской столицы на 999 лет. Речь идёт о магазине дизайнерской одежды.

Издание отмечает, что Мария Комарова указана в регистрационных документах как студентка, и что у неё в общей сложности было три коммерческих компании.

В расследовании отдельно отмечается, что запреты на зарубежные активы распространяются только на супругов чиновников и их несовершеннолетних детей. Получается, что родители-госслужащие по закону могут не отчитываться о жизни своих детей после их совершеннолетия.

Помимо этого, в издании добавили, что раньше, когда Комаров еще не был чиновником, он был бенефициаром офшорной компании Wastom Holdings Limited с Британских Виргинских островов, у которой также есть недвижимость в Лондоне. В пресс-службе полпреда это признали и добавили, что после перехода на государственную службу все активы Комарова перевели в соответствие с российским законодательством.

Игорь Комаров назначен полпредом в 2018 году. До этого он был замминистра науки и высшего образования, генеральным директором «Роскосмоса» и президентом «АвтоВАЗа».