На Камчатке депутат-"единоросс" Игорь Редькин застрелил человека

Редькин утверждает, что это был несчастный случай. Он принял убитого за медведя, который терроризировал жителей села. По другой версии, депутат был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на второе августа на свалке у поселка Озерновский, где убитый собирал металлолом. Уголовное дело было возбуждено только спустя четыре дня.

Членство Игоря Редькина в «Единой России» приостановлено, — сообщил «Эху Москвы» ответственный секретарь партийной комиссии по этике Евгений Ревенко. Ревенко назвал происшествие трагедией и несчастным случаем.

Редькин состоял в партии 14 лет. Он объявил, что намерен снять свою кандидатуру с сентябрьских выборов. Адвокаты депутата заявили, что он поможет семье погибшего.

Между тем, супруга погибшего утверждает, что ей никто не звонил и не выражал соболезнований. О том, что в деле фигурирует депутат, она узнала из новостей, — сообщает телеграм-канал «112».

Губернатор Камчатки Владимир Солодов, выступая в эфире «Эха Москвы», рассказал, что в последнее время все больше столкновений происходит между людьми и дикими животными, в том числе медведями. Солодов добавил, что местным властям активно помогает бизнес.

Кстати, депутат Редькин – фигурант списка Форбс. В последнем ежегодном рейтинге богатейших чиновников он занял 20-е место с доходов 715 миллионов рублей. Его основной бизнес – компания «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы. В законодательном собрании Камчатского края Редькин заседает с 2007 года.