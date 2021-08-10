Памфилова ответила обратившимся к ней кандидатам с просьбой допустить наблюдателей ОБСЕ, что это не в ее компетенции

Ряд кандидатов в депутаты Госдумы передали главе ЦИК Элле Памфиловой свое обращением с просьбой допустить на выборы наблюдателей от ОБСЕ. Как рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, Элла Памфилова ответила им, что это не ее компетенция.

По его словам, собравшимся сегодня около приемной ЦИК РФ кандидатам в депутаты Госдумы удалось встретиться с главой комиссии Эллой Памфиловой и передать свое обращение с просьбой допустить наблюдателей ОБСЕ.

«Хотя ожидание было долгим, но все же увенчалось успехом, и Элла Памфилова к нам пришла. Мы вручили ей обращение с требованием обеспечить приглашение наблюдателей ОБСЕ на эти выборы. Как известно, была резко обрезана миссия ОБСЕ, так же, как и другие международные миссии, но поскольку ОБСЕ самое крупное, поэтому нас это волнует больше всего. Элла Александровна ответила на главный вопрос, почему миссия не приедет. Она сказала, что миссию пришлось сократить почти в 10 раз с 500 до 60-ти, что соответствует рекомендации Роспотребнадзора и предписанию МИДа, основанное на данных рекомендациях», — рассказал С.Митрохин.

Э.Памфилова отметила, что таким образом ЦИК РФ не несет ответственность за то, что миссия ОБСЕ не приедет, добавил он.

«Миссия в количестве 60 человек не способна обеспечить надлежащий качественный контроль за выборами», считает С.Митрохин.

Глава ЦИК рекомендовала собравшимся обратиться в миссию ОБСЕ, чтобы она все-таки согласилась прислать 60 человек.

«По словам Э.Памфиловой, Роспотребнадзор дал только рекомендацию, а императивное решение и административное решение по количеству участников миссии принял именно МИД. Поэтому обращаться в Роспотребнадзор не имеет никакого смысла. Мы обратимся в первую очередь в МИД и предложим пересмотреть свое решение о резком сокращении миссии ОБСЕ, потому что эти наблюдатели более профессиональные из всех, кто работает по наблюдению за выборами. Для нее стоило бы сделать исключение», — сказал С.Митрохин.

Политик считает, что пандемия в очередной раз используется для того, «ослабить международный контроль за проведением выборов».

С.Митрохин добавил, что наблюдателей ставит под сомнение легитимность выборов.