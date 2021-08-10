Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» и Лионель Месси договорились об условиях контракта

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» и аргентинский футболист Лионель Месси договорились об условиях контракта, — сообщает La Gazzetta della Sport. По сведениям издания, контракт действует в течение двух лет с возможностью продления еще на год. Утверждается, что зарплата Месси составит 35 миллионов евро в год без учета бонусов. Месси уже вылетел в Париж для подписания контракта. Предварительно он пройдет медобследование.
2021-08-10T15:34:14+03:00
2021-08-10T15:34:14+03:00
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15:34, 10 августа 2021
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