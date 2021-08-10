В стране были дискуссии по этому поводу из-за отсутствия достаточных данных. В результате власти страны приняли решение начать вакцинацию, опираясь на результаты исследований в Европе и США. Европейский регулятор рекомендовал применение вакцины Pfizer и Moderna для подростков старше 12 лет.
В Португалии будут вакцинировать от коронавируса подростков 12-15 лет
В стране были дискуссии по этому поводу из-за отсутствия достаточных данных. В результате власти страны приняли решение начать вакцинацию, опираясь на результаты исследований в Европе и США. Европейский регулятор рекомендовал применение вакцины Pfizer и Moderna для подростков старше 12 лет.