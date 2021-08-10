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15:32, 10 августа 2021

В Ленинградской области полиция разыскивает двух братьев, которые сбежали из здания суда после вынесения приговора

В Ленинградской области полиция разыскивает двух братьев, которые сбежали из здания суда в Выборге после вынесения приговора. Они выпрыгнули в окно, — сообщает Интерфакс. В прокуратуре Ленинградской области подтвердили факт побега, ведомство ведет проверку.


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