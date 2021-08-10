В Ленинградской области полиция разыскивает двух братьев, которые сбежали из здания суда после вынесения приговора

В Ленинградской области полиция разыскивает двух братьев, которые сбежали из здания суда в Выборге после вынесения приговора. Они выпрыгнули в окно, — сообщает Интерфакс. В прокуратуре Ленинградской области подтвердили факт побега, ведомство ведет проверку.