На Камчатке ситуация с пожарами удовлетворительная в сравнении с Якутией – губернатор Камчатского края

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов оценил ситуацию с пожарами, как более удовлетворительную в сравнении с Якутией. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «К счастью по пожарам ситуация на Камчатке у нас гораздо лучше (чем в Якутии). Здесь хочется сказать, что у нас экология в другом контексте, что у нас воздух кристально чистый, вода всегда на высоте», — сказал В.Солодов.

По словам губернатора, «жаркое лето приводит к тому, что леса на север сдвигаются». «И Тундра недостаточно промерзает зимой и происходит осушение этого слоя, поэтому пожары в тундровой зоне. У нас на Камчатке основные пожары на границе с Чукоткой и Магаданом», — отметил он.

По последним данным, в Якутии площадь возгораний составляет 1,41 млн га. За сутки ликвидировано семь пожаров на общей площади свыше 253 тыс. га.