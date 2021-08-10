По данным DOXA, ректор РГСУ Наталья Починок отстранена от занимаемой должности по меньшей мере до 6 сентября

По данным журнала DOXA, ректор Российского социального государственного университета Наталья Починок отстранена от занимаемой должности по меньшей мере до 6 сентября. Основанием названа часть седьмая статьи Федерального закона о противодействии коррупции. Она касается предоставления сведений о доходов и имуществе. В отношении проректора по социальной политике и экономики Ольги Бахтиной по той же статье проводится служебная проверка. Она также отстранена от должности. DOXA подчеркивает, что в распоряжении редакции есть соответствующие документы.
2021-08-10T15:07:00+03:00
2021-08-10T15:10:00+03:00
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15:07, 10 августа 2021
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