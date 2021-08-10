По данным DOXA, ректор РГСУ Наталья Починок отстранена от занимаемой должности по меньшей мере до 6 сентября

По данным журнала DOXA, ректор Российского социального государственного университета Наталья Починок отстранена от занимаемой должности по меньшей мере до 6 сентября. Основанием названа часть седьмая статьи Федерального закона о противодействии коррупции. Она касается предоставления сведений о доходов и имуществе. В отношении проректора по социальной политике и экономики Ольги Бахтиной по той же статье проводится служебная проверка. Она также отстранена от должности. DOXA подчеркивает, что в распоряжении редакции есть соответствующие документы.