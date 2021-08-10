Соратники политика Алексея Навального Иван Жданов и Леонид Волков стали фигурантами уголовного дела из-за сбора пожертвований. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Волков и Жданов покинули Россию, сейчас они живут в Литве. В июне Мосгорсуд признал экстремистскими структуры, связанные с Навальным. Они внесены в реестр Росфинмониторинга.
Иван Жданов и Леонид Волков стали фигурантами уголовного дела из-за сбора пожертвований
Соратники политика Алексея Навального Иван Жданов и Леонид Волков стали фигурантами уголовного дела из-за сбора пожертвований. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.