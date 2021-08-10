Ввести режим ЧС в Якутии и Иркутской области предложило минприроды из-за лесных пожаров в этих регионах

Ввести режим чрезвычайной ситуации в Якутии и Иркутской области предложило министерство природы из-за лесных пожаров в этих регионах.

Новая мера позволит МЧС не только привлекать больше сотрудников из Якутии и Иркутской области, но и перебрасывать силы из других регионов, сообщил министр природных ресурсов Александр Козлов. Он назвал очень напряжённой обстановку с лесными пожарами на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. Козлов уточнил, что в Якутии горит почти 80 процентов от общей площади. Огнём там охвачено почти полтора миллиона гектаров, сообщает агентство ТАСС. Лесные пожары достигли жилых домов, они угрожают четырём сёлам, обеспокоены власти региона. Смог от пожаров в Якутии достиг столицы Бурятии, это почти в двух тысячах километров. В Улан-Удэ превышен допустимый уровень концентрации продуктов горения в воздухе, объявило местное управление Роспотребнадзора. Задымление от пожаров в Якутии в Красноярском крае, а также ряде регионов Урала. МЧС дополнительно направит в Якутию несколько самолётов и 200 спасателей, это сделают по требованию президента. В Иркутской области горит больше ста тысяч гектаров. Более пятисот населённых пунктов находятся в зоне задымления.

Первоклассник из Красноярска Владимир Каменев записал видеообращение к президенту России. Он просит обратить внимание на серьезное загрязнение воздуха в городе и окрестностях. Мальчик говорит, что находиться на улицах невозможно из-за дыма. Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров Якутии достиг Красноярского края.

В общей сложности лесные пожары тушат в 15 регионах страны.