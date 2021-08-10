Губернатор Камчатки о случайном убийстве: Необходим баланс между безопасностью человека и сохранением медведей

Губернатор Камчатки Владимир Солодов прокомментировал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» трагедию, которая произошла в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края, где депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. В.Солодов отметил, что в этой ситуации необходимо найти баланс между безопасностью человека и сохранением медведей в естественной среде.

«Для нас очень важно нахождение этого баланса между безопасностью человека в поселках, а это не пустые слова. Потому что мне жители пишут, что опасаются детей в школу отпускать в северных поселках именно из-за медведей. Но с другой стороны – сохранение этих удивительных животных и возможности наблюдать за ними в естественной среде», — сказал губернатор.

По словам В.Солодова, в последнее время происходит все больше столкновений между людьми и дикими животными, в том числе и медведями.

«И в силу того, что и мусор есть, и популяция увеличивается, не редки случаи, когда и со стороны медведей происходит агрессия. Но в данном случае трагические события, которые привели к гибели человека, безусловно, следственные органы будут там разбираться», — сказал он.

Ранее следственное управление СК РФ сообщало, что 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и впоследствии скончался в больнице.

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села, его заявление распространила представитель депутата Ольга Струченко.