В Москве оплачивать проезд на городском транспорте можно будет с помощью системы распознавания лиц. Как сообщает газета «Коммерсантъ», сумма контракта – 329 миллионов рублей. Работы по этому проекту выполнит компания, которая принадлежит бывшему комиссару движению «Наши» Дмитрию Коху. По словам экспертов, в автобусах придется заменить все камеры, а также задействовать новейшие способы защиты личных данных от утечек. Работы по проекту нужно выполнить в течение 8 месяцев.
2021-08-10T14:35:43+03:00
2021-08-10T14:35:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 10 августа 2021
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