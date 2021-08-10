В Москве оплачивать проезд на городском транспорте можно будет с помощью системы распознавания лиц. Как сообщает газета «Коммерсантъ», сумма контракта – 329 миллионов рублей. Работы по этому проекту выполнит компания, которая принадлежит бывшему комиссару движению «Наши» Дмитрию Коху. По словам экспертов, в автобусах придется заменить все камеры, а также задействовать новейшие способы защиты личных данных от утечек. Работы по проекту нужно выполнить в течение 8 месяцев.