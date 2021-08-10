В Саратове горит купол городского цирка. О пострадавших информации пока нет. МЧС сообщает об эвакуации животных – львов и собак. Цирк находится в центре Саратова рядом с жилыми домами. Здание было построено в 1931 году и несколько раз капитально ремонтировался. Последний ремонт закончился в апреле этого года, — сообщает «Интерфакс».

