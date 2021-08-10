Отсутствие прививки от коронавируса не повод не заселять студента в общежитие и не допускать его в университетский городок. С такими разъяснениями выступило министерство образования и науки. Чиновники предупредили, что к вузам, безосновательно применяющим санкции к студентам из-за коронавируса, могут быть применены административные меры.

В Московском государственном университете прививки от коронавируса сделали 70% сотрудников и менее трети студентов, — сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. По его словам, учебный год МГУ планирует начать в очном формате.